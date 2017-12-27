Станции метро "Невский проспект" и "Проспект Ветеранов-2" закрыли на вход и выход

"Невский проспект" и "Проспект Ветеранов" закрыты из-за бесхозного предмета.

Петербургский метрополитен сообщает об экстренном закрытии станций метро "Невский проспект" и "Проспект Ветеранов-2". Станции закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета. Людей просят покинуть объекты, поезда проезжают мимо платформы "Невского проспекта" без остановки. Информация об этом появилась в социальных сетях в 12.20. Подробности не уточняются. При этом "Проспект Ветеранов-2" по данным Piter.TV продолжает работу.

Станция метро "Проспект Ветеранов-2" является последней станцией "красной ветки". Это самая южная станция Санкт-Петербурга и востребованный пересадочный узел. "Невский проспект" расположен в самом центре города, это наиболее популярная станция "синей ветки".

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат вход на станцию метро "Балтийская" из-за ремонта.

Фото: Piter.TV