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Станцию метро "Площадь Восстания" закрывали по техническим причинам на пару минут
Сегодня, 17:52
0
Butenko
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Станцию метро "Площадь Восстания" закрывали по техническим причинам на пару минут

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В Петербурге в 17.35 закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Восстания".

В Петербурге снова закрыли одну из центральных станций метро по техническим причинам. Сегодня, 11 сентября,в  17.35 в Интернете появилась информация о том, что станция "красной ветки" - "Площадь Восстания" - закрыта на вход и выход. По громкой связи пассажирам сообщили, что объект не работает "по техническим причинам".

В Сети тут же появились фотографии, снятые очевидцами. На них можно было заметить закрытые двери станции у входа со стороны "Галереи" и площади Восстания. У входной группы ждали люди, явно застигнутые врасплох этой ситуацией. 

Впрочем, уже в 17.40 станцию открыли на вход и выход. Причина подземного ЧП продолжительностью в несколько минут не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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