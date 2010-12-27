Станцию метро "Площадь Восстания" закрывали по техническим причинам на пару минут

В Петербурге в 17.35 закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Восстания".

В Петербурге снова закрыли одну из центральных станций метро по техническим причинам. Сегодня, 11 сентября,в 17.35 в Интернете появилась информация о том, что станция "красной ветки" - "Площадь Восстания" - закрыта на вход и выход. По громкой связи пассажирам сообщили, что объект не работает "по техническим причинам".

В Сети тут же появились фотографии, снятые очевидцами. На них можно было заметить закрытые двери станции у входа со стороны "Галереи" и площади Восстания. У входной группы ждали люди, явно застигнутые врасплох этой ситуацией.

Впрочем, уже в 17.40 станцию открыли на вход и выход. Причина подземного ЧП продолжительностью в несколько минут не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург