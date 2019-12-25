Станцию метро "Беговая" открыли для посетителей

Станция была закрыта 20 минут из-за неисправности светофора.

Станция метро "Беговая" в Петербурге вновь принимает посетителей. Ее открыли на вход в 13:12, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Напомним, в 12:55 19-го ноября станцию закрывали из-за неисправности светофора. Поезда следовали только до "Приморской". На данный момент движение восстановлено.

Ранее петербуржцы пожаловались на ярмарку у станции метро "Приморская". Около станции торгуют вещами и продуктами.

Фото: Piter.TV