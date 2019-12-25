Станцию метро "Беговая" открыли для посетителей

Станция метро "Беговая" в Петербурге вновь принимает посетителей. Ее открыли на вход в 13:12, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.
Напомним, в 12:55 19-го ноября станцию закрывали из-за неисправности светофора. Поезда следовали только до "Приморской". На данный момент движение восстановлено.
Ранее петербуржцы пожаловались на ярмарку у станции метро "Приморская". Около станции торгуют вещами и продуктами.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/xznakom