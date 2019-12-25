Станцию метро "Беговая" временно закрыли по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.
Станция закрыта с 12:55 19-го ноября. Причиной стала неисправность светофора. В связи с этим движение осуществляется до станции "Приморская".
Недавно горожане вновь заметили протечку на станции "зеленой" ветке. В "Метрострое" объяснили причину: накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка.
Фото: Piter.TV
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