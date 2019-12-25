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Станцию метро "Беговая" временно закрыли
Сегодня, 13:03
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nadezhda_sib

Станцию метро "Беговая" временно закрыли

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Станция временно закрыта для пассажиров с 12:55.

Станцию метро "Беговая" временно закрыли по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

Станция закрыта с 12:55 19-го ноября. Причиной стала неисправность светофора. В связи с этим движение осуществляется до станции "Приморская".

Недавно горожане вновь заметили протечку на станции "зеленой" ветке. В "Метрострое" объяснили причину: накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка.

Фото: Piter.TV

Теги: беговая, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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