Станция временно закрыта для пассажиров с 12:55.

Станцию метро "Беговая" временно закрыли по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

Станция закрыта с 12:55 19-го ноября. Причиной стала неисправность светофора. В связи с этим движение осуществляется до станции "Приморская".

Недавно горожане вновь заметили протечку на станции "зеленой" ветке. В "Метрострое" объяснили причину: накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка.

Фото: Piter.TV