Станцию "Проспект Славы" открыли для пассажиров

Из-за обнаружения бесхозного предмета вестибюль станции метро "Проспект Славы" был закрыт. Но сейчас вход снова открыли.

Станцию метро "Проспект Славы" вновь открыли для пассажиров. Вестибюль заработал в 12:37. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро Петербурга".

Напомним, что в 11:56 один из вестибюлей остановки метро "Проспект Славы" закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета. Ничего опасного в метро не нашли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на мосту Александра Невского пешеход бросился под машину: видео. По мнению очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате страшного ДТП мужчина погиб.

Фото: Piter.tv