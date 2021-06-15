Автоматическую станцию мониторинга атмосферного воздуха открыли на Елагином острове

С помощью бегущей строки определяется температура воздуха, а также скорость и направление ветра, влажность, атмосферное давление и радиационная обстановка.

В пятницу, 3 ноября, на Елагином острове открылась станция мониторинга атмосферного воздуха. С этого же дня в ЦПКиО начнут отслеживать метеорологические параметры атмосферы по 21-ому показателю. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С помощью бегущей строки определяется температура воздуха, а также скорость и направление ветра, влажность, атмосферное давление и радиационная обстановка. Показатели пригодятся тем, кто занимается в экологических и биологических центрах.

Согласно решению Экологического совета при губернаторе Петербурга, к 2050 году в городе проведут замену всех станции мониторинга: всего таких установок в городе будет 30. За 2023 год было запущено девять новых станций, три из которых установили в Красносельском, Фрунзенском и Кировском районах.

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Фото: Правительство Петербурга