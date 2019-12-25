Виртуальный навигатор "Юля, привет!" помогает ученикам школы №469

Помощник был создан в рамках проекта "Твой бюджет в школах – 2022".

В школе №469 Выборгского района Северной столицы заработал виртуальный навигатор "Юля, привет!". О возможностях интерактивного помощника рассказала пресс-служба Смольного.

Навигатор был создан в рамках проекта "Твой бюджет в школах – 2022". На эти нужды было выделено 3 млн рублей. "Юля" помогает ребятам узнать расписание уроков, режим работы творческих мастерских и мастер-классов, а также демонстрирует данные о ближайших школьных событиях и о времени приёма учителей.

Кроме того, среди функций помощника есть просмотр галереи школы, приложение со школьным телевидением и подкастами. Доступна и виртуальная экскурсия по образовательному учреждению при помощи VR-технологий и аудиогида.

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Фото: Правительство Петербурга