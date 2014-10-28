Учёные в Петербурге приблизились к разгадке тайны зарождения жизни на Земле

Речь идёт о механизме формирования молекул-коацерватов.

Сотрудники Национального исследовательского университета ИТМО совместно с иностранными коллегами создали химический механизм, объясняющий процесс формирования жизни на Земле. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Chem.

Речь идёт о механизме формирования молекул-коацерватов: учёные предполагают, что белки образовывали между собой комплексы (коацерваты), на границе которых формировались липидные молекулы. Последние являются прообразом клеточной мембраны.

Теоретическую базу удалось частично подтвердить вычислительными методами: так, учёные представили химическую систему по "самосборке" коацерватов, в которую входят процессы автокатализа, фазового разделения, появления масляных капель в воде и другие химические реакции. Чтобы описать их, специалисты прибегли к компьютерному моделированию.

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