Бесхозный предмет "закрыл" "Достоевскую"

Вечером 6 октября станция метро "Достоевская" стала недоступной для пассажиров. Причина - бесхозный предмет.

Как сообщает "Росбалт", вечером станция оранжевой линии "Достоевская" закрылась. Причина - бесхозный предмет.



Данных о закрытии станции от пресс-службы петербургского метрополитена не поступало.



Станция метро "Достоевская" расположена между станциями "Лиговский проспект" и "Спассая".