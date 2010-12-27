Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Бесхозный предмет "закрыл" "Достоевскую"
Сегодня, 21:10
0
TretyakovaS
107

Бесхозный предмет "закрыл" "Достоевскую"

0
 
 

Вечером 6 октября станция метро "Достоевская" стала недоступной для пассажиров. Причина - бесхозный предмет.

Как сообщает "Росбалт", вечером станция оранжевой линии "Достоевская" закрылась. Причина - бесхозный предмет.

Данных о закрытии станции от пресс-службы петербургского метрополитена не поступало.

Станция метро "Достоевская" расположена между станциями "Лиговский проспект" и "Спассая".

Теги: метро петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5