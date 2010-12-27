Как сообщает "Росбалт", вечером станция оранжевой линии "Достоевская" закрылась. Причина - бесхозный предмет.
Данных о закрытии станции от пресс-службы петербургского метрополитена не поступало.
Станция метро "Достоевская" расположена между станциями "Лиговский проспект" и "Спассая".
Сегодня, 21:10
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Бесхозный предмет "закрыл" "Достоевскую"
Вечером 6 октября станция метро "Достоевская" стала недоступной для пассажиров. Причина - бесхозный предмет.
Как сообщает "Росбалт", вечером станция оранжевой линии "Достоевская" закрылась. Причина - бесхозный предмет.