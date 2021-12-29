Стало известно, в каких районах Ленобласти лучше всего убирают снег

Среди "отличников" – Гатчинский, Кингисеппский и Подпорожский районы.

В Ленобласти опубликовали рейтинг районов по уборке снега, составленный по поручению губернатора Александра Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Рейтинг составлялся не только по качеству уборки районов от снега и наледи, но и по качеству реакции местных властей на жалобы граждан. Среди "отличников" – Гатчинский, Кингисеппский и Подпорожский районы. "Хорошистами" стали Бокситогорский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский районы. Меньше всего жалоб на уборку снега от жителей Волосовского района – всего 0,16 обращений на 1000 жителей. Также в ходе проверок выяснилось, что лучше всего техникой обеспечены Приозерский и Волховский районы. Работников же больше всего в Кингисеппском и Киришском районах.

А вот в Всеволожский, Киришский и Ломоносовский районы заняли последние места в рейтинге. Хуже всего работы по уборке снега организованы в Кировском районе.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти