Стало известно, сколько будет стоить бюджетный авиаперелет из Петербурга в Лондон

Минимальную цену определил один из английских лоукостеров, запускающих рейс.

Во вторник, 3 сентября, стало известно, что авиакомпания Wizz Air будет осуществлять прямые авиарейсы между Петербургом м Лондоном. Первые самолеты отправятся в британскую столицу с 1 октября. Аэропортом назначения станет Лутон – этот пригород располагается в 48 км от Лондона. До центра города можно добраться на поезде или автобусе.

Стоимость ежедневных перелетов может составлять от 30 евро. Самолет Airbus A-321 вместит порядка 230 пассажиров.

Отметим, что стоимость перелетов из Петербурга оказалась вдвое дороже, чем тот же маршрут из российской столицы. Ранее мы сообщали о предполагаемом запуске регулярных рейсов.

Фото: Pixabay