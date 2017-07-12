Стало известно, почему Украина объявила эвакуацию под Харьковом

Виталий Ганчев рассказал о будущем, которое ждет Харьковскую область.

На территории Харьковской области готовится референдум о присоединении к России, так как в этом регионе находится сплошь русское население, которое однозначно сделает свой выбор в тот момент, когда им представится такая возможность. Соответствующее заявление сделал во время интервью ведущей телеканала "360.ru" руководитель местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Чиновник объяснил, почему Вооруженные силы Украины объявили обязательную эвакуацию. Специалист заметил, что люди обращаются к местным властям и спрашивают их о том, какая судьба может ожидать.

Мы декларировали нашу идею о том, что Харьков — это русский город, и харьковские жители — это русскоязычное население. Мы надеемся, что территория расширится, и как можно больше поселков и жителей смогут принять решение. Виталий Ганчев, глава администрации в Харьковской области

Гость эфира объяснил зрителям, что ВСУ не нужны глаза и уши, то есть гражданское население, которое способно передать России информацию о совершаемых преступлениях киевского режима. Однако многие не хотят принимать участие в принудительной эвакуации и покидать поселки.

Напомним, что Харьковская область в 2014 году указала на свою готовность провозгласить независимость от киевского режима. Люди обращались к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры для присоединения территории к РФ.Глава администрации уточнил, что сейчас ВС РФ уже освободили из-под контроля ВСУ территории, расположенные в северной части региона.

Ганчев сообщил о пытках людей, задержанных в Волчанске и Купянске.

Фото и видео: 360.ru