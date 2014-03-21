В Херсонщине рассказали о действиях ВСУ на еще не освобожденных территориях.

Киевский режим пытал задержанных людей на территории таких населенных пунктов как Волчанск и Купянск. Соответствующее заявление глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник отреагировал на вопрос о том, были ли военнослужащими найдены в освобожденных из-под контроля Вооруженных сил Украины территориях, помещения, в которых происходили военные преступления. Эксперт заметил, что новости по теме могут появиться тогда, когда ВС РФ освободил крупные города Донбасса и Новороссии.

Мы знаем, что это происходило и в Волчанске, и в Купянске... мы увидим конкретные места, возможно, даже места захоронений будут установлены. Виталий Ганчев, глава администрации в Харьковской области

В настоящее время на купянском и волчанском направлениях проведения специальной военной операции ведутся активные боевые действия.

Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости