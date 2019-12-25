Стало известно об открытии для россиян трех новых стран в ноябре. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России. По данным экспертов, гражданам РФ могут разрешить путешествовать по Казахстану, Сейшельским островам и Эфиопии.
Источники отмечают, что информация поступила из извещения НОТАМ, разосланного российским авиаперевозчикам. В документе говорится о рейсах в Викторию, Аддис-Абебу и Алма-Ату. Ранее перелеты между Казахстаном и Россией во время пандемии коронавируса совершались только через Нур-Султан.
Также сообщается об увеличении рейсов в ОАЭ до семи в неделю, на Мальдивы - до восьми, на Кубу - до четырех и в Нур-Султан - до трех.
В Финляндии рассказали, когда разрешат въезд российским туристам.
Фото: Pixabay.com
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