Стало известно о возможном переводе сына Лукашенко на учебу в Москву

В какое именно учебное заведение поступил младший Лукашенко — неизвестно.

Стало известно о возможном переводе сына Лукашенко Николая на учебу в Москву. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на бывшего сотрудника КГБ.

Он рассказал, что Николай Лукашенко действительно забрал документы из лицея при Белорусском государственном университете — теперь, по сообщениям источника, он будет учиться в российской столице под вымышленной фамилией.

Отставной сотрудник КГБ рассказал, что сначала велись разговоры о том, чтобы отправить Николая учиться в Европу или США. Однако после переговоров Путина и Лукашенко было принято решение, что Николай Лукашенко будет безопаснее чувствовать себя в России. Первое время он будет жить в белорусском посольстве и учиться в удалённом режиме.

В какое именно учебное заведение поступил младший Лукашенко — неизвестно.

Ранее Лукашенко озвучил сценарий по "уничтожению Белоруссии".

Фото: pixabay.com