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Стало известно, нужен ли QR-код для посещения часовен и храмов в Рождество
Сегодня, 17:03
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Стало известно, нужен ли QR-код для посещения часовен и храмов в Рождество

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Прихожан просят не забывать дома маски и санитайзеры.

В часовни и храмы Петербурга горожане смогут пройти без QR-кода. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой Митрополию Северной столицы.

Ночью 7 января православные христиане будут отмечать Рождество. Около 180 храмов города откроют двери для всех желающих. Главное богослужение проведут в Казанском соборе. В связи с пандемией прихожан просят не забывать маски и санитайзеры. Не стоит забывать про социальную дистанцию. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор Петербурга поздравил горожан с Рождеством.

Фото: Pexels

Теги: qr-код, вакцинация, православие, праздник, религия, рождество, часовни
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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