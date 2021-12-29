Стало известно, нужен ли QR-код для посещения часовен и храмов в Рождество

Прихожан просят не забывать дома маски и санитайзеры.

В часовни и храмы Петербурга горожане смогут пройти без QR-кода. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой Митрополию Северной столицы.

Ночью 7 января православные христиане будут отмечать Рождество. Около 180 храмов города откроют двери для всех желающих. Главное богослужение проведут в Казанском соборе. В связи с пандемией прихожан просят не забывать маски и санитайзеры. Не стоит забывать про социальную дистанцию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор Петербурга поздравил горожан с Рождеством.

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