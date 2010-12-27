Стало известно, кто заметит Нино Катамадзе на фестивале в Петербурге

Вместо нее выступит обладатель Grammy, солист и басист Ричард Бона.

В начале июля стало известно, что певица Нино Катамадзе не приедет на фестиваль "Zavtra" в Петербурге. Причины отмены выступления неизвестны.

Однако, организаторы фестиваля анонсировали замену. Вместо Катамадзе на сцену выйдет обладатель Grammy, солист и басист Ричард Бона. За свою карьеру музыкант выступал с такими мировыми знаменитостями, как Джон Ледженд и Тики. Кроме того, Бона в 2008 году выпустил аудиогид "The Ten Shades of Blues", где поделился своим творческим опытом, обретенном им в разных уголках мира.

На фестивале в "Севкабель Порту" 10-11 августа в Петербурге также выступят группы FUN2MASS, Dizzy Dutch Duck, Triangle Sun, Муся Тодибадзе, Гульнара Гильязова и Арина Фауль. Кроме того, в программе "Zavtra" задействованы артисты шоу Танцы на ТНТ. О фестивале "Zavtra" Piter.TV рассказывал в большом материале.

Фото: предоставлено огранизаторами