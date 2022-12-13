Стало известно, когда выйдет сериал "Король и Шут"

Режиссеры называют сериал панк-сказкой.

Сериал "Король и Шут" выйдет 2 марта 2023 года. Сегодня, 28 января, прошла презентация кинопроекта. Добавим, что сериал можно посмотреть на платформе "Кинопоиск". Об этом сообщили авторы на фестивале Bubble Comic Con 2023.

В основе сериала лежит история отечественной панк-группы "Король и Шут" и ее фронтмена Михаила Горшенева. В сериале покажут знакомство участников музыкальной группы, расскажут об их творчестве и гибели Горшка в 2013 году. Также зрители увидят фэнтези-линию, в которой примут участие сказочные персонажи из треков "Короля и Шута".

Режиссеры называют сериал панк-сказкой. В нем есть не только биография, но и драма, фантазии, юмор.

В проекте Горшок и Князь отправляются спасать принцессу, встречая на своем пути героев песен "Короля и Шута". Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов.

Ранее на Piter.tv: в августе в Петербурге откроется музей, посвященный альпинисту Михаилу Боброву.

Фото: пресс-служба Кинопоиска