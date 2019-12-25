В Петербурге в ближайшее время появятся тесты на антитела к коронавирусу

Об этом на пресс-конференции рассказал глава центра Алмазова.

Наборы для выявления антител против коронавируса должны в ближайшее время появиться в Петербурге. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Евгений Шляхто сообщил, что со временем вирус ослабевает, и сейчас он отличается от того, что было в самом начале в Китае.

Глава центра Алмазова отметил, что в Петербурге пока нет возможности проводить экспресс-тесты на коронавирус. Поэтому наборы для выявления антител помогут получать результаты на COVID-19 уже через 2-3 часа.

Директор центра Алмазова: "Бессимптомные носители коронавируса не нуждаются в лечении".

Фото: Piter.TV