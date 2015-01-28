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Стало известно, какую новогоднюю елку установят на Дворцовой площади
Сегодня, 19:12
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Стало известно, какую новогоднюю елку установят на Дворцовой площади

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Её привезут из Ленобласти.

Новогоднюю ель, которая украсит Дворцовую площадь в этом году, начали искать еще в сентябре. В итоге ее нашли в Приозерском районе Ленобласти. Об этом "Комсомольской правде" рассказал директор "Городского центра рекламы и праздничного оформления" Андрей Чистяков. 

Главную городскую площадь украсит пушистая 30-метровая ель, которой около 90 лет. 

Искали елку высотой не менее 30 метров, пушистую, с прямым стволом, без "проплешин", смотрели, чтобы ветки не были опущены к земле, чтобы были удобные подъезды для техники и так далее. 

Андрей Чистяков, директор "Городского центра рекламы и праздничного оформления"

Устанавливать елку начнут в начале декабря. Украсят же ее прошлогодними новогодними игрушками. 

В этом году на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовая площадь, новогодняя елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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