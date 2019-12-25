Стали известны страны, которые откроют границы для туристов в новом сезоне

Российские туристы могут рассчитывать на путешествие в Грецию, Кипр, Таиланд, Китай и Вьетнам.

Из-за пандемии коронавируса страны закрыли границы для туристов, потому местные российские курорты в прошедшем 2020 году стали более популярны. Однако экономика многих стран напрямую зависит от туризма, поэтому Мальдивы, Арабские Эмираты, Сейшелы уже встретили первых путешественников, сообщили "Невские новости".

В ближайшее время границы могут открыть Греция, Кипр, Таиланд, Китай и Вьетнам, отметила ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова. Ситуация в Европе сложнее: Англия и ближайшие государства столкнулись с третьим локдауном из-за британского штамма. Эксперт надеется, что к новому сезону ситуация нормализуется. Вероятно, Франция и Германия смогут принять туристов к середине лета.

Однако путешественникам не стоит забывать об осторожности: следует запланировать время отдыха, просчитать риски, оформить медицинскую страховку. Кроме того, правительство стран может начать требовать "ковидный паспорт".

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