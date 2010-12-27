В Петербурге мужчины чаще всего покупают телефоны, а женщины - платья

Эксперты выяснили, что чаще всего приобретает местное население города на Неве.

Аналитический сервис "Юла" рассказал о самых популярных покупках в Петербурге. Согласно статистике, чаще всего мужчины Северной столицы заказывают через интернет-приложение электронную технику: мобильные гаджеты и планшеты. Далее следуют автомобильные средства, запчасти, а также компьютерное оборудование.

Женщины же сосредотачивают свое внимание на предметах одежды. На второй позиции рейтинга расположились предметы для дома и хозяйства, а также категории "детские товары" и "животные". Меньше всего представительниц прекрасного пола привлекают машины.

Напомним, что петербуржец нашел старинные рельсы в здании 1835 года постройки.

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