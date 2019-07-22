Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки в Ломоносовском районе

Водитель не справился с управлением, и маршрутка оказалась в кювете.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 22-го июля на 8 км автодороги "Петродворец - Кейкино". О них рассказали в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00. Маршрутка оказалась в кювете. Водитель 1958 года рождения не справился с управлением. Транспортное средство свернуло с дороги и оказалось посреди деревьев.

Оно следовало по маршруту "Ломоносов - Копорье". Три человека получили легкий вред здоровью.

Для того, чтобы выехать, пришлось прибегнуть к помощи бензопилы. Иначе путь преграждают деревья.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Зеленогорском шоссе под Комарово столкнулись три иномарки.

Фото и видео: vk.com/dorinspb