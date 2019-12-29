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Стали известны подробности ДТП с подростком на Каменноостровском

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Несовершеннолетний серьезно не пострадал.

Днем в Петроградском районе подросток попал под колеса автомобиля. Подробности инцидента рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент в зоне регулируемого пешеходного перехода произошел около 15:40 у дома №22. Водитель 1972-го года рождения на "КИА" сбил 12-летнего мальчика. Пострадавший получил легкие травмы.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что местные жители попытались помешать чиновникам сносить гаражи на Стародеревенской улице. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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