Стали известны планы Германии обойти санкции против "Северного потока-2"

Технически ни одна компания по документам не будет сотрудничать с газопроводом.

Стали известны планы властей земель Мекленбург — Передняя Померания обойти санкции против "Северного потока-2". Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

Власти создадут "Фонд против изменения климата", а после признают газопровод важнейшим элементом для защиты окружающей среды. Это позволит сделать всё, чтобы завершить его строительство. Также будут созданы коммерческие предприятия, которые будут создавать продукты и услуги — их будут использовать для завершения строительства СП-2.

Таким образом, все услуги будет предоставлять фонд. Технически ни одна компания по документам не будет сотрудничать с "Северным потоком-2".

Ранее в Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2".

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