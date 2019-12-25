Стали известны населенные пункты Ленобласти с новыми зараженными коронавирусом

Впервые случаи зафиксированы в Сланцевском районе.

В среду, 29 апреля, обнародован список населенных пунктов Ленобласти, жители которых заразились коронавирусрм. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Новые случаи обнаружены в Селиваново Бокситогорского района, Кикерино и Сумино Волосовского района, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Яннис-1, Выборге, Первомайском Выборгского района, Гатчине, Тайцах, Войсковицах, Сиверском, Вырица, Пудомягах, Батово, Малых Колпанах, Коммунар, Новом Свете Гатчинского района, Новогрелове Ломоносовского района, Луге, Приозерске, Гостилицах и Выскатке Сланцевского района, Ульяновке Тосненского района.

Напомним, что всего на сегодняшний день в регионе выявлено 53 новых заражения коронавирусом. За все время заболело 834 человека, поправилось 105, умерло трое.

Фото: Pixabay