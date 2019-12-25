Стали известны любимые городские достопримечательности петербуржцев

Еще 28% петербуржцев ответили, что бывают в таких местах 1-3 раза в год.

Петербуржцы поделились новыми объектами туристической географии, которые привлекают их внимание большего всего. Опрос проводил "Петербургский дневник" совместно с "Единой картой петербуржца".

На первом месте расположилась Новая Голландия – 20% респондентов отдали свои голоса ей. На втором месте "Остров фортов" в Кронштадте – 18%, "Севкабель Порт" – 15%, "Лахта Центр" – 11%. Менее популярными стали Никольские ряды и общественное пространство внутри Гостиного двора – по 9%, деревянная набережная в Приморском районе – 7%, общественное пространство "Ленфильм" – 6%.

Согласно данным опроса, четверть респондентов ходят в любимые места около раза в год. Еще 28% петербуржцев ответили, что бывают в таких местах 1-3 раза в год. 13% посещают их 3-5 раза в год. При этом 14% опрошенных заявили, что никогда не были в новых туристических точках Петербурга.

Ранее мы писали, что Кронштадт продолжит принимать туристов в день ВМФ. До города можно будет добраться на рейсовых автобусах.

Фото: Piter.tv

