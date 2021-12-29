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Стали известны детали смерти Виктора Бутурлина
Сегодня, 16:54
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Стали известны детали смерти Виктора Бутурлина

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О случившемся рассказал коллега режиссера Юрий Фетинг.

Сегодня ночью, 5 февраля, ушел из жизни режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в киностудии "Ленфильм".

По словам режиссера Юрия Фетинга, один из руководителей сериала "Улицы разбитых фонарей" накануне принимал зачет в будущих режиссеров в Высшей школе при "Ленфильме". Работы проверяли до 23:40 вечера. Студенты проводили преподавателя до машины и попрощались с ним. Неожиданно педагог упал. Спустя 20 минут прибыла карета скорой помощи. Утром стало известно, что Виктор Бутурлин скончался. Об этом рассказал коллега режиссера на портале kino-teatr.ru.

В скором аремени появится информация о дате и месте прощания с деятелем киноискусства.

Ранее на Piter.tv: более ста молодых петербургских ученых и аспирантов смогут получить стипендии и гранты президента Владимира Путина.

Фото: Кино-театр.ру

Теги: виктор бутурлин умер, искусство, культура, некролог, смерть режиссера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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