Стали известны дата и место прощания с сатириком Трушкиным

Писателя будут отпевать в 11:30 12 июня в Митино.

Стали известны дата и место прощания писателем-сатириком Анатолием Трушкиным, которые недавно скончался из-за тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Представители Центрального дома литераторов в Москве рассказали журналистам "РИА Новостей" о том, что траурная церемония состоится 12 июня в храме Всемилостивейшего Спаса в Митино.

Отпевание пройдет в 11.30 12 июня в храме Всемилостивейшего Спаса в Митино представители ЦДЛ

Напомним, что комик погиб в возрасте 78 лет. Сатирик с 1981 года занимался юмористической деятельностью. Его произведения использовали многие известные российские комики, включая Клару Новикову, Владимира Винокура, Ефима Шифрина. Дважды Анатолий Трушкин удостаивался премии "Золотой теленок".

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Видео: Youtube/ Чемберлен