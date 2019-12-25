Раскрыта стоимость iPhone 13

Стоимость самого дорогого смартфона будет начинаться с 1099 долларов.

В отчете агентства TrendForce говорится, что Apple не планирует поднимать цены на смартфоны. Аналитики отметили, что стоимость iPhone 13 останется на уровне цен на актуальные флагманы.

Так, iPhone 13 mini покупателям обойдется в 699 долларов. Это такая же цена, как и на iPhone 12 mini. Базовый iPhone 13 будет стоить на 100 долларов дороже бюджетной модели, девайс в модификации 256 гигабайт оценят в 950 долларов.

При этом стоимость самого дорогого смартфона в линейке будет начинаться от 1099 долларов. Максимальная версия с накопителем емкостью 512 гигабайт будет стоить 1399 долларов.

В отчете также говорится, что Apple увеличить цены только при возникновении новых затрат на производстве и выпуске модели с накопителем на один терабайт.

Аналитики отмечают, что серьезной разницы между iPhone 12 и iPhone 13 нет. По этой причине компания не будет, по их мнению, увеличивать цены на новые смартфоны.

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