Стала известна причина пожара в квартире на Товарищеском

Владелец квартиры забыл потушить сигарету во время застолья. Огонь повредил не только жилье хозяина дома, но и весь подъезд.

В ночь на 30 мая в квартире на Товарищеском начался пожар. Из 60 "квадратов" площади сгорело 45. Возгорание произошло из-за того, что хозяин жилья не потушил сигарету. Об этом сообщили "Невские новости".

Напомним, что 18 спасателей и 5 единиц техники прибыли к задымленному дому примерно в 2 часа ночи. Из девятиэтажки эвакуировали всех жильцов. Ликвидировать пожар удалось спустя 2,5 часа. Из горящей квартиры госпитализировали четверых мужчин 32-х лет, 36-ти лет, 37-лет и 56-ти лет.

Соседи пострадавшего рассказали, что хозяин "нехорошей квартиры" часто приводит маргиналов в гости, вместе с ними он выпивает. Они уточняют, что вести неправильный образ жизни мужчина стал после смерти матери.

Жильцы дома добавили, что виновник пожара уже вернулся домой. Сейчас он лег спать среди пепелища.

На месте происшествия работают коммунальщики, которые будут восстанавливать поврежденный огнем подъезд.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском шоссе потушили пожар на складе.

Фото: Piter.tv