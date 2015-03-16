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На Московском шоссе потушили пожар на складе
Сегодня, 9:31
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На Московском шоссе потушили пожар на складе

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Пожару присвоили ранг № 2. Площадь возгорания составила 100 "квадратов".

Ранним утром в воскресенье, 30 мая, на Московском шоссе пламя охватило помещение склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь распространился на 100 квадратных метров здания. На место события прибыли 23 спасателя и 7 единиц техники. Пожар ликвидировали. Ему присвоили ранг № 2. 

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что четверо мужчин госпитализировали после пожара на Товарищеском проспекте. 

Фото: Piter.tv

Теги: московское шоссе, петербург, пожар, склад
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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