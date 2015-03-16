На Московском шоссе потушили пожар на складе

Пожару присвоили ранг № 2. Площадь возгорания составила 100 "квадратов".

Ранним утром в воскресенье, 30 мая, на Московском шоссе пламя охватило помещение склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь распространился на 100 квадратных метров здания. На место события прибыли 23 спасателя и 7 единиц техники. Пожар ликвидировали. Ему присвоили ранг № 2.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что четверо мужчин госпитализировали после пожара на Товарищеском проспекте.

Фото: Piter.tv