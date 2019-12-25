Стал известен состав "Зенита" на матч с "Брюгге"

Игра пройдет на "Газпром Арене" в 19.55.

Вечером во вторник, 20 октября, Петербург примет бельгийскую футбольную команду "Брюгге". Пресс-служба команды сине-бело-голубых опубликовала состав на матч.

За 14 минут до матча сообщили, что разминка команды завершилась. Футболисты готовы выйти на поле.

Ранее мы писали, что Кержаков озвучил задачу "Зенита" в Лиге чемпионов. Вратарь команды в интервью пресс-службе клуба отметил, что надеется на выход в плей-офф. По мнению футболиста "группа очень серьёзная. "Боруссия" Дортмунд не нуждается в представлении, "Лацио", "Брюгге". Все команды выкладываются на 200%.

Фото: vk.com/zenit