Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины, семь снарядов РСЗО (реактиынх систем залпового огня) HIMARS американского производства, а также 14 беспилотников и с над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25. Также за сутки перехвачено семь снарядов HIMARS.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В общей сложности с начала СВО военными было уничтожено 418 боевых самолетов противника, 230 вертолетов, 3 963 дронов и 421 зенитный ракетный комплекс.
Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все