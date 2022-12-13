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Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины, семь снарядов РСЗО (реактиынх систем залпового огня) HIMARS американского производства, а также 14 беспилотников и с над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25.  Также за сутки перехвачено семь снарядов HIMARS.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала СВО военными было уничтожено 418 боевых самолетов противника, 230 вертолетов, 3 963 дронов и 421 зенитный ракетный комплекс.

Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо, сво, су-25, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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