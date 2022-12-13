Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой

Военные ликвидировали цель в зоне СВО.

Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины, расположенную под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей", которые опубликовали в социальных сетях кадры выполнения военными боевой задачи. Известно, что цель была поражена после корректировки огня от оператора беспилотника. В ролике виден второй удар по объекту и задымление, которое говорит о поражении цели.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости