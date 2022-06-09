МО РФ: Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО за последние сутки в рамках СВО.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский боевой самолет Су-25 в районе Мазановки Донецкой Народной Республики. Также подразделения перехватили ракету, выпущенную из пусковой установки "Точка-У", расположенной в Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 9 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Мазановка ДНР. Игорь Конашнков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны РФ добавил, что также ВС РФ ликвидировали за последние сутки 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в воздушном пространстве над населенными пунктами Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка (ДНР) и Варваровка, Боровеньки (ЛНР). Также БПЛА поражены над Токмаком Заропожской области, Петровским и Сулиговкой Херсонской области, Снегиревкой, Александровкой и курганом Могила Кулича в Херонской области. Вблизи Кирово, находящегося в Херсонской области, Военные перехватили баллистическую ракету противника "Точка-у". Около Каменки и Пантелеймоновки военные сбили два снаряда РСЗО "Смерч".

ВС РФ уничтожили центр ВСУ, в котором проходили подготовку иностранные наемники.

Фото и видео: Минобороны России

