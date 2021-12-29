Средняя ставка по ипотеке на новое жилье увеличилась до 10,44%

Неделе ранее средняя ставка равнялась 9,87%.

С 31 января по 6 февраля средняя ставка по ипотеке на покупку квартир в новостройках стала выше на 0,57%. Она увеличилась до 10,44%. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные "Дом.рф".

Так, неделей ранее средняя ставка по ипотеке на новое жилье составляла 9,87%. Сейчас в среднем под 10,56% выдается ипотека на покупку квартир на вторичном рынке жилья.

За указанный период выросла и ставка рефинансирования ипотеки. Рост составил 0,25 процентного пункта, до 10,55% годовых. При этом с господдержкой средневзвешенная ставка по ипотеке составила 5,88%, а по семейной ипотеке – 4,74%.

Ранее мы писали, что в России до 7,8% выросла максимальная ставка по рублевым вкладам.

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