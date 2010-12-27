Спортивный форум в Петербурге посетили эксперты со всей России

В субботу, 19 октября, в Петербурге прошел спортивный форум, на котором присутствовали эксперты спортивных индустрий. Основными темами для обсуждения стали готовящиеся проекты, а также перспективы создания фонда одаренных спортсменов. Об этом сообщил ТАСС.

Одними из основных спикеров стали секретарь Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Англичева, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, член общественного совета при Министерстве спорта Роман Ольховский и другие.

Само мероприятия, по данным ТАСС, посетило более 1.2 тыс. человек.

Напомним, что это уже третий Петербургский спортивный форум. Он является площадкой для поиска инвесторов в спортивные проекты.

Сразу после форума начался матч "Зенит" - "Ростов", об промежуточных и конечных итогах мы сообщали вам ранее.

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