Спорт с Никитой Гулиным

Всем привет! Это спорт на "Питер ТВ", я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга.

"Зенит" завершил последние предсезонные сборы двумя контрольными матчами против команд итальянской серии А, и оставил крайне хорошее впечатление. Глядя на то, как играют Роберт Мак, Эрнани, да и те же Дзюба с Шатовым, а также возвращенный в состав в статусе капитана команды Александр Анюков, хочется фразой из культового фильма "Иван Васильевич меняет профессию" задать вопрос бывшему главному тренеру Роберто Манчини: "Чего тебе еще надо было, собака?"

Петербургский СКА вышел из отпуска и первую неделю тренируется дома на базе "Хоккейный город". Для прессы открытых тренировок не делали, и пока только по фотографиям на официальном сайте клуба можно сделать вывод, что игроки сначала сдавали тесты по физической подготовке, а затем разделенные на два состава сменяя друг друга тренируются на льду и в тренажерном зале.

Павел Дацюк родился 20 июля 1978 года в Екатеринбурге, тогда город назывался Свердловск, и в хоккейной школе "Юность" Павел оказался с восьми лет, там же начал профессиональную карьеру в команде "Динамо-Энергия". Маленького Пашу в хоккей привёл отец. Первым тренером будущей звезды стал знаменитый наставник Валерий Голоухов, также воспитавший Николая Хабибулина и Алексея Яшина.

В четырёх городах нашей страны – Омске, Смоленске, Саратове и Белгороде состоялись финальные состязания Всероссийской летней Универсиады-2018. Санкт-Петербург оказался в тройке лидеров. Всего в соревнованиях приняли участие 2178 человек из 102-х вузов, представляющих 46 субъектов России. В спортивную программу Универсиады были включены 12 видов спорта: гандбол, самбо, бокс, фехтование, лёгкая атлетика, тхэквондо-ВТФ, плавание, волейбол и другие. Петербург представляли 5 вузов: Национальный государственный университет физкультуры и спорта имени Лесгафта, Институт точной механики и оптики ИТМО, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Политехнический университет и университет путей сообщения. Лучшие результаты показали студенты НГУ физкультуры и спорта.

29-й международный марафон "Белые ночи" запомнится не именами победителей и призеров. Среди женщин победила Елизавета Ерохина, у мужчин Олег Григорьев. Так случилось, что весь хайп сорвал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, вышедший на старт и пробежавший ни много ни мало десять километров.

Видео: Piter.TV.

Фото: Instagram, ФК "Зенит / официальный сайт, СКА / официальный сайт, http://fcpsr.ru.