Ласло Кёвер прокомментировал резкие высказывания украинского лидера в адрес европейских коллег.

Спикер парламента Венгрии предположил, что у украинского президента Владимира Зеленского фиксируются проблемы с психикой. Такое заявление в эфире местного новостного телеканала Hir TV сделал депутат Ласло Кёвер. Таким образом иностранный политик объяснил журналистам регулярные нападки лидера киевского режима на иностранных коллег. Гость программы напомнил о том, что в свою очередь западные руководители не допускают подобного тона в отношении коллег.

Заявления президента Украины иногда звучат очень странно. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон в отношении кого-либо, в том числе в Венгрии и Германии. Ласло Кёвер, парламентарий Венгрии

Эксперт добавил, что в политической, как и частной жизни, обычно люди предпочитают воздерживаться от угроз в адрес тех, кого хотят сделать своими друзьями. По мнению Кёвера, глава Украины может испытывать личную "психическую проблему". При этом депутат не знает, что можно с этой ситуацией сделать.

В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа.

Фото и видео: YouTube / Hír TV