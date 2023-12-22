Спикер парламента Грузии выдвинул требование Зеленскому и Санду

Шалва Папуашвили прокомментировал заявление Европейского комитета против пыток.

Тбилиси ждет извинений от украинского и молдавского президентов Владимира Зеленского и Майи Санду за ложь о пытках бывшего главы грузинского президента Михаила Саакашвили в тюрьме. Соответствующее заявление в эфир местного Первого телеканала сделал спикер местного парламента Шалва Папуашвили. Политик добавил, что ранее Европейский комитет против пыток не выявил нарушения в содержании политика в клинике. А глава медицинского учреждения Зураб Чхаидзе заявил, что состояние пациента остается стабильным.

...Депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения. Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии

Напомним, что министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно сообщал, что Михаила Саакашвили переведут обратно в тюрьму, как только, по мнению врачей, позволит его состояние.

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Фото и видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster