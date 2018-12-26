Спектакль "Золушка"

Возрастное ограничение: 6+.

Режиссер Юрий Катаев и драматург Оксана Штанина поставили спектакль по знаменитой сказке "Золушка". Однако в этот раз зрители увидят немного другу версию знакомой с детства истории.

Милая, добрая и трудолюбивая Золушка каждый день терпит обиды от своей мачехи и ее капризных дочерей. Однажды она попадает на бал и знакомится там с принцем. Счастью влюбленных хотят помешать. Но добро все равно победит зло. А помогут в этом… три лесных орешка!

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru