Спектакль "Зимняя сказка"

Возрастное ограничение: 16+.

Одна из последних пьес Шекспира "Зимняя сказка" показывается зрителю через призму исторической личности самого автора. Режиссер считает, что произведение стало творческим завещанием британского писателя. В "Зимней сказке" постановщик спектакля увидел последнюю попытку Шекспира примирить героев всех своих трагедий. Темы предательства и ревности здесь обретают трагический масштаб. Ощущение зимы связано со старостью, смертью, сном и покоем.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru