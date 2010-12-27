Спектакль "Женщина. Власть. Страсть"

Возрастное ограничение: 16+.

На камерной сцене Театра имени Ленсовета состоится моноспектакль заслуженной артистки России Ларисы Леоновой "Женщина. Власть. Страсть". В ее исполнении зрители услышат следующие произведения:

Б. Пастернак "Во всём мне хочется дойти до самой сути..."

И. Гёте "Вы снова здесь, изменчивые тени..." ("Фауст". "Посвящение"). Перевод Б. Пастернака

Ф. Шиллер "Мария Стюарт". Перевод Б. Пастернака

У. Шекспир "Макбет". Перевод Б. Пастернака

Л. Фейхтвангер "Испанская баллада". Перевод Н. Касаткиной

М. Волошин "Это гибкое, страстное тело..." ("Голова madame de Lamballe")

Л. Фейхтвангер "Вдова Капет". Перевод А. Авербаха и Б. Арон

Г. Гейне "Мария-Антуанетта" ("Призраки"). Перевод В. Костомарова

М. Волошин "Здесь всё теперь воспоминанье..." ("Письмо")

Ф. Дюрренматт "Визит старой дамы". Перевод Н. Оттена и Л. Чёрной

У. Шекспир. Сонет "Уж лучше грешным быть..." Перевод С. Маршака

Б. Шоу "Профессия миссис Уоррен". Перевод Н. Дарузес

М. Волошин "Я вся - тона жемчужной акварели..." ("Портрет")

А. Герцен "Сорока-воровка"

Б. Пастернак "Насторожившись, начеку у входа в чащу..." ("За поворотом")

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru