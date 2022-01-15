Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

Комедию "Женитьба Бальзаминова" покажут 22 октября в "Театре на Садовой". Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. На протяжении всей жизни он думает только о роскоши и комфорте. Однако мечты персонажа так и останутся мечтами: богатые невесты не выстраиваются в очередь за его сердцем, их отцы не спешат отдавать дочерей за жениха, у которого за душой ничего нет.

Ироничный текст пьесы Александра Островского давно разошелся на цитаты, а брачная авантюра героя – классический пример брака по расчету.

Фото: culture.ru