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Спектакль "Женитьба Бальзаминова"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

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Комедию "Женитьба Бальзаминова" покажут 22 октября в "Театре на Садовой". Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. На протяжении всей жизни он думает только о роскоши и комфорте. Однако мечты персонажа так и останутся мечтами: богатые невесты не выстраиваются в очередь за его сердцем, их отцы не спешат отдавать дочерей за жениха, у которого за душой ничего нет. 

Ироничный текст пьесы Александра Островского давно разошелся на цитаты, а брачная авантюра героя – классический пример брака по расчету. 

Фото: culture.ru 

Теги: комедия, театр на садовой
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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