Спектакль "Женитьба Бальзаминова"

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. На протяжении всей жизни он думает только о роскоши и комфорте. Однако мечты персонажа так и останутся мечтами: богатые невесты не выстраиваются в очередь за его сердцем, их отцы не спешат отдавать дочерей за жениха, у которого за душой ничего нет.
Ироничный текст пьесы Александра Островского давно разошелся на цитаты, а брачная авантюра героя – классический пример брака по расчету.
Фото: culture.ru
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