Спектакль "Земля Эльзы"

Возрастное ограничение: 16+.

Не каждому дано встретить родственную душу, почувствовать полное согласие и взаимопонимание, но судьба улыбается Эльзе и Василию. За спиной у обоих дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тягости военных лет.

Чтобы разлучить влюбленных, их дети идут на самую вероломную ложь. Им так трудно увидеть в стариках-родителях полноценных людей, которым доступны все возможности жизни и все чувства, в том числе и любовь.

Продолжительность: 2 часа 35 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru