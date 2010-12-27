Спектакль "Земля Эльзы"

Возрастное ограничение: 16+.

Не каждому дано встретить родственную душу, почувствовать полное взаимопонимание, особенно если уже есть дети, внуки и брак с нелюбимым человеком. Однако судьба улыбнулась Эльзе и Василию. Они встречаются и влюбляются друг в друга. Чтобы разлучить влюбленных, их дети идут на вероломную ложь. Им трудно увидеть в стариках-родителях что-то кроме источника дохода, наследства и бесплатных нянь.

Когда: 16 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru