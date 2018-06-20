Возрастное ограничение: 12+.

Известный актер Андрей Носков и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представляют спектакль "ЗдраСьте, я Ваша тетя!". История расскажет о жизни безработного авантюриста Бабса Баберлея, который волею случай вынужден был превратиться в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу. Лихо закрученный сюжет и искрометный юмор делают эту постановку одной из самых лучших в театре.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru