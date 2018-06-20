Спектакль "Я боюсь любви"

Возрастное ограничение: 16+.

"Я боюсь, что влюблюсь, а ... не получится. А у меня больше нет сил на облом. У меня только на счастливую любовь силы есть", — говорит одна из героинь спектакля. Создатели ставят перед зрителем вопрос: можно ли получить гарантии, что в будущем больше не будет больно, не будет разочарований и расставаний? Не превращает ли человека страх потерять любовь в обделенную чувствами марионетку?

Действие происходит в разных локациях города. Шесть актеров вживаются в десятки разных женщин и мужчин и играют встречи, признания, обманы и самообманы. В этой истории каждый зритель, как в зеркале, сможет найти черты самого себя.

Когда: 1 апреля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru