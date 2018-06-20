Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по комедии Тургенева "Месяц в деревне". В благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой учитель Алексей Николаевич Беляев. Он сразу же привлекает внимание всех женщин имения. Гостеприимный дом вмиг превращается в поле боя. Все несется под откос, и уже ни сын, ни муж не интересуют главную героиню так, как эта убийственная страстная любовь.

Когда: 18 апреля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12,Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru